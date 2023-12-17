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Шахтар дізнається суперника в плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція

Сьогодні 21:14 1079 0
Шахтар дізнається суперника в плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція
#Ліга Європи, #Шахтар Донецьк, #Ліга Європи-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 18 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування плей-оф Ліги Європи. Початок о 

У жеребкуванні раунду плей-оф 16 команд: 8 сіяних - які посіли другі місця в групах ЛЄ та 8 несіяних, які посіли треті місця в групах ЛЧ. дізнаються свого суперника в раунді плей-оф, який, своєю чергою, передуватиме 1/8 фіналу турніру.

Наш сайт проведе текстову трансляцію жеребкування.

Сіяні: Фрайбург, Карабах, Марсель, Рома, Спортинг, Ренн, Спарта Прага, Тулуза;

Несіяні: Брага, Феєнорд, Янг Бойз, Ланс, Галатасарай, Бенфіка, Мілан, Шахтар.

У стикових матчах не зможуть зустрітися представники однієї футбольної асоціації. Сіяні команди матчі-відповіді зіграють на власному полі, тобто Шахтар напевне першу гру зіграє вдома.

Переможці протистоянь приєднаються до 8 учасників, які потрапили в 1/8 фіналу напряму як переможці груп ЛЄ: Вест Гем, Баєр, Вільярреал, Ліверпуль, Славія, Глазго Рейнджерс, Брайтон, Аталанта.

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