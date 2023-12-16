Наполі обіграв Кальярі, Емполі без Коваленка програв Торіно: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16-го грудня, відбулося 3 матчі у межах 16-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
16 тур, 16 грудня
Лечче - Фрозіноне 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 11 Пікколі, 1:1 - 33 (пен), 2:1 - 89 Рамадані
Наполі - Кальярі 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 69 Осімхен, 1:1 - 72 Паволетті, 2:1 - 75 Кварацехіля
Торіно - Емполі 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 25 Сапата
Віктор Коваленко пропустив цей матч через травму.
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