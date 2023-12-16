Валенсія з Яремчуком розписала мирову з Барселоною, Атлетик сенсаційно переміг Атлетико: результати 17 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16-го грудня, відбулося 4 матчі у межах 17-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
17 тур, 16 грудня
Сельта - Гранада 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 20 Ларсен
Атлетик - Атлетико 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Гурусета, 2:0 - 64 Вільямс
Севілья - Хетафе 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Майораль (пен), 0:2 - 37 Мата, 0:3 - 80 Грінвуд (пен)
Валенсія - Барселона 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 55 Фелікс, 1:1 - 70 Гільямон
Українець Роман Яремчук вийшов у стартовому складі і провів на полі 62 хвилини.
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