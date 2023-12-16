Атлетик сенсаційно переміг Атлетико, Севілья зазнала поразки від Хетафе: результати 17 туру Ла-Ліги

Результати 17 туру іспанської Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го грудня, відбулося 3 матчі у межах 17-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

17 тур, 16 грудня

Сельта - Гранада 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 20 Ларсен

Атлетик - Атлетико 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Гурусета, 2:0 - 64 Вільямс

Севілья - Хетафе 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Майораль (пен), 0:2 - 37 Мата, 0:3 - 80 Грінвуд (пен)

Сьогодні відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

22:00 Валенсія - Барселона

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