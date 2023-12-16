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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Сьогодні 13:56 99 0
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
#Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 18 грудня, у швейцарському Ньйоні відбудеться церемонія жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. 

16 команд-учасниць дізнаються своїх суперників на стадії 1/8 фіналу. Команди, які посіли перші місця у своїх групах будуть сіяними, другі місця - несіяними.

Сіяні: Баварія, Реал Мадрид, Атлетіко, Реал Сосьєдад, Боруссія Д, Барселона, Арсенал, Манчестер Сіті;

Несіяні: Інтер, Лаціо, РБ Лейпциг, ПСВ, Копенгаген, Наполі, Порту, ПСЖ.

Представники однієї футбольної асоціації зустрітися між собою не можуть. Команди, які грали в одній групі, також не можуть зустрітися на цій стадії.

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