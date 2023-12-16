Суперліга розпочала переговори про створення нового турніру у форматі кількох дивізіонів

Переговори ведуться з 50-60 клубами

Суперліга веде перемовини з приблизно 50-60 клубами про створення нового турніру у форматі кількох дивізіонів.

Про це повідомляє Vozpopuli.

Окрім основного дивізіону, буде ще один або, що ймовірно, два додаткових. Матчі будуть проводитися у ті ж дати посеред тижня, які зараз зайняті іграми Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, тобто формально замінять ці турніри.

Реалізація ідеї залежатиме від вироку Суду Європейського Союзу, який 21 грудня розглядатиме скаргу Суперліги щодо монополії УЄФА.

Нагадаємо, у квітні 2021 року про створення Суперліги оголосили 12 клубів: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Челсі, Тоттенгем, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Інтер і Мілан. Більшість з клубів майже одразу відмовилися від ідеї через негативну реакцію УЄФА. Наразі у проєкті залишилось три клуби - Реал, Барселона та Ювентус.