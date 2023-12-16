Тен Гаг: Я відчуваю підтримку у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває підтримку у клубі.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Я відчуваю підтримку в Манчестер Юнайтед, і вони мені кажуть про це.

Це добре, це нормально, але я зосереджуюсь на процесі та роблю цю команду кращою, роблячи цих людей кращими", — розповів тен Гаг.