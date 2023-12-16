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Тен Гаг: Я відчуваю підтримку у Манчестер Юнайтед

Ерік тен Гаг відповів на питання щодо того, чи підтримують його в керівництві "червоних дияволів".
Сьогодні 08:42 188 0
Тен Гаг: Я відчуваю підтримку у Манчестер Юнайтед
Фото - Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває підтримку у клубі.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Я відчуваю підтримку в Манчестер Юнайтед, і вони мені кажуть про це.

Це добре, це нормально, але я зосереджуюсь на процесі та роблю цю команду кращою, роблячи цих людей кращими", — розповів тен Гаг.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 17 грудня, о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Магвайр та Марсьяль не зіграють проти Ліверпуля.

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