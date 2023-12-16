Тен Гаг: Я відчуваю підтримку у Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відчуває підтримку у клубі.
Про це розповів сам нідерландський фахівець.
"Я відчуваю підтримку в Манчестер Юнайтед, і вони мені кажуть про це.
Це добре, це нормально, але я зосереджуюсь на процесі та роблю цю команду кращою, роблячи цих людей кращими", — розповів тен Гаг.
Нагадаємо, матч Ліверпуль — Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 17 грудня, о 18:30 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Магвайр та Марсьяль не зіграють проти Ліверпуля.