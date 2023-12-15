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Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу

Сьогодні 20:50 605 0
Збірна України розгромила Бельгію у кваліфікації чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, у матчі кваліфікації чемпіонату світу з футзалу збірна України здобула розгромну перемогу над Бельгією.

Зустріч завершилася з рахунком 8:2 на користь української команди.

Чемпіона світу - кваліфікація
5 тур, 15 грудня

Україна – Бельгія 8:2 (5:0)

Голи: 1:0 - 3 Корсун, 2:0 - 5 Педяш, 3:0 - 9 Корсун, 4:0 - 15 Корсун, 5:0 - 20 Шотурма, 6:0 - 27 Педяш, 7:0 - 28 Сірий, 7:1 - 29 Ваді, 7:2 - 36 Раху, 8:2 - 40 Фаренюк

У активі українців 10 очок, вони посідають 2-е місце у своїй групі, відстаючи від Польщі на 3 пункти. Останній матч збірна України зіграє саме з поляками.

Переможець квартету напряму потрапляє на Кубок Світу, друге місце теж може потрапити на мундіаль завдяки рейтингу найкращих збірних, що фінішують другими.

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