Мічел: Не час говорити, що Жирона зможе виграти Ла-Лігу

Жирона має намір потрапити в зону єврокубків цього сезону Ла-Ліги.

Про це заявив головний тренер команди Мічел Санчес.

"Зараз не час говорити про те, що ми зможемо виграти Ла-Лігу, але час сказати, що ми - команда, яка прагне грати в єврокубках. Мені це дуже зрозуміло, і гравці це показують. Але до того часу ще потрібно пройти довгий шлях.

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Крім того, ми впевнені, що ні Реал, ні Барселона, ні Атлетіко не збираються багато втрачати очок. Щоб бути в цьому квартеті, ми повинні вигравати, а це дуже складно. Я не дивлюся далі наступної гри, але в мене є відчуття, що ми будемо боротися за єврокубки", - заявив Санчес.