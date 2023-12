Жирона хоче орендувати гравця Манчестер Юнайтед

Каталонська Жирона хоче орендувати центрального півзахисника англійського Манчестер Юнайтед Донні ван де Бека.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Проте головним претендентом на 26-річного нідерландця є франкфуртський Айнтрахт. Німці також розглядають виключно варіант з орендою гравця.

Донні ван де Бек зіграв лише 21 ігрову хвилину в цьому сезоні в усіх турнірах. Востаннє він виходив на матч Англійської Прем'єр-ліги в стартовому складі ще 3 січня 2023 року, після чого отримав важку травму, пропустивши залишок сезону 2022/23.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Eintracht Frankfurt lead the race to sign Donny van de Beek on loan from Manchester United. Talks are advancing.



Understand Girona also asked for Donny on loan but offering different conditions at this stage.



Time for decision soon — Donny will leave United. pic.twitter.com/iwipngLaD3