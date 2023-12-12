Жирона хоче орендувати гравця Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Каталонська Жирона хоче орендувати центрального півзахисника англійського Манчестер Юнайтед Донні ван де Бека.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Проте головним претендентом на 26-річного нідерландця є франкфуртський Айнтрахт. Німці також розглядають виключно варіант з орендою гравця.
Донні ван де Бек зіграв лише 21 ігрову хвилину в цьому сезоні в усіх турнірах. Востаннє він виходив на матч Англійської Прем'єр-ліги в стартовому складі ще 3 січня 2023 року, після чого отримав важку травму, пропустивши залишок сезону 2022/23.
🚨🔴 EXCLUSIVE: Eintracht Frankfurt lead the race to sign Donny van de Beek on loan from Manchester United. Talks are advancing.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2023
Understand Girona also asked for Donny on loan but offering different conditions at this stage.
Time for decision soon — Donny will leave United. pic.twitter.com/iwipngLaD3
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готовий забрати в Жирони Віктора Циганкова.