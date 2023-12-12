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Жирона хоче орендувати гравця Манчестер Юнайтед

Ван де Бек також може опинитися в Айнтрахті
Сьогодні 19:11 225 0
Жирона хоче орендувати гравця Манчестер Юнайтед
#Жирона, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Жирона хоче орендувати центрального півзахисника англійського Манчестер Юнайтед Донні ван де Бека.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Проте головним претендентом на 26-річного нідерландця є франкфуртський Айнтрахт. Німці також розглядають виключно варіант з орендою гравця.

Донні ван де Бек зіграв лише 21 ігрову хвилину в цьому сезоні в усіх турнірах. Востаннє він виходив на матч Англійської Прем'єр-ліги в стартовому складі ще 3 січня 2023 року, після чого отримав важку травму, пропустивши залишок сезону 2022/23.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готовий забрати в Жирони Віктора Циганкова.

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