Реал зацікавлений у підписанні Мбаппе

Реал зацікавлений у трансфері нападника

Реал усе ще зацікавлений у підписанні нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє AS.

Однак, незважаючи на бажання запросити француза, іспанський клуб не має наміру зробити все заради цього трансферу.

Видання стверджує, мадридці висунули французу умову, не виконавши яку Кіліан втратить можливість переїхати в Мадрид.

Передбачається, що Реал дав нападнику час до 15 січня вирішити, за який клуб він хоче грати. І вдруге мадридці вирішили, що з них вистачить усних домовленостей, все буде закріплено на папері.

Найімовірніше, мається на увазі, що Реал хоче укласти з французом попередній контракт, а влітку отримати його безкоштовно. Якщо Мбаппе відмовиться, "вершкові" переключать увагу на Ерлінга Голанда.

Нагадаємо, Голанд, Мбаппе та Мессі - у трійці претендентів на найкращого гравця року за версією ФІФА.