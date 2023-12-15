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Збірна України отримала покарання від УЄФА

УАФ має виплатити чималий штраф.
Сьогодні 09:10 663 0
Збірна України отримала покарання від УЄФА
Фото - Getty Images
#Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА

Джерело - uefa.com.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Українську асоціацію футболу/

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

УЄФА звинувачує українських вболівальників у расистській поведінці під час матчу з Італією у 6-му турі відбору на чемпіонат Європи-2024. Гра відбулася 20 листопада 2023 року.

УАФ має заплатити 20 000 євро. Крім того, на наступний номінально домашній матч української збірної УАФ зобов'язали закрити частину трибун. Мінімальна кількість закритих місць повинна становити щонайменше 5 тисяч.

Нагадаємо, матч Україна – Італія завершився внічию 0:0. Команда Сергія Реброва посіла третє місце у своїй відбірковій групі (після англійців та італійців) і не зуміла напряму вийти на Євро-2024.

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