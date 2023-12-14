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Шериф з Ковалем поступився Ромі, ЛАСК з Таловєровим програв Тулузі: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів 6-го туру Ліги Європи
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Шериф з Ковалем поступився Ромі, ЛАСК з Таловєровим програв Тулузі: результати матчів Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14-го грудня, відбулося 8 матчів у межах 6-го раунду групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи - груповий етап
6 тур, 14 грудня

Баєр - Молде 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Шик, 2:0 - 22 Тапсоба, 3:0 - 25 автогол Еллінгсен, 4:0 - 60 Гложек, 5:0 - 70 Мбамба

Карабах - Геккен 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Андраде, 2:0 - 45+4 Бензія, 2:1 - 90+4 автогол Хусейнов

ЛАСК - Тулуза 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Даллінга, 1:1 - 61 Любічич, 1:2 - 83 Суасо

Українець Максим Таловєров вийшов у стартовому складі і провів на полі 79 хвилин.

Панатінаїкос - Маккабі Хайфа 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Давід, 0:2 - 74 Чері, 1:2 - 89 Йоаннідіс

Ренн - Вільярреал 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 36 Морено (пен), 1:1 - 37 Ассіньйон, 1:2 - 63 Ахомаш, 2:2 - 79 Бла, 2:3 - 80 Парехо

Рома - Шериф 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Лукаку, 2:0 - 32 Белотті, 3:0 - 90+3 Пізіллі

Максим Коваль відіграв увесь матч в основі.

Рояль Уніон - Ліверпуль 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 32 Амура. 1:1 - 40 Кванса, 2:1 - 43 Пуертас

Славія Прага - Серветт 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 15 Доудєра, 2:0 - 25 Шранц, 3:0 - 30 Хитіл, 4:0 - 45+1 Хитіл

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі Європи:

22:00. Аріс - Спарта Прага

22:00. Аякс - АЕК

22:00. Бетіс - Рейнджерс 

22:00. Брайтон - Марсель

22:00. Вест Гем - Фрайбург

22:00. Олімпіакос - Бачка-Топола

22:00. Ракув - Аталанта

22:00. Спортінг - Штурм Грац

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