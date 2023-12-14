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Нельсон: Джошуа знищить Валліна

Джонні Нельсон прокоментував бій Джошуа - Валлін
Сьогодні 14:55 150 0
#Ентоні Джошуа, #Отто Валлін

Джерело - Boxing King Media.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) є фаворитом у бою проти Отто Валліна (26-1, 14 KO).

Про це розповів ексчемпіон світу Джонні Нельсон.

"Звичайно, я з нетерпінням чекаю бою Ентоні Джошуа. Думаю, він знищить суперника.

Я, очевидно, з нетерпінням чекаю бою Вайлдера, щоб побачити, чи він все ще той боєць, тому що він на пресконференції значною мірою опустився в моїх оцінках того, як він справляється з собою.

І мені цікаво подивитися, як пройде бій Дюбуа та Міллера. Я думаю, що Міллеру є що доводити, тож тепер це хороший маленький тест для нього", - сказав Нельсон.

Бій Джошуа та Валліна відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії.

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