Нельсон: Джошуа знищить Валліна

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) є фаворитом у бою проти Отто Валліна (26-1, 14 KO).

Про це розповів ексчемпіон світу Джонні Нельсон.

"Звичайно, я з нетерпінням чекаю бою Ентоні Джошуа. Думаю, він знищить суперника.

Я, очевидно, з нетерпінням чекаю бою Вайлдера, щоб побачити, чи він все ще той боєць, тому що він на пресконференції значною мірою опустився в моїх оцінках того, як він справляється з собою.

І мені цікаво подивитися, як пройде бій Дюбуа та Міллера. Я думаю, що Міллеру є що доводити, тож тепер це хороший маленький тест для нього", - сказав Нельсон.