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Вестерло Сидорчука призначив нового головного тренера

У Вестерло змінився головний тренер
Сьогодні 20:25 154 0
Вестерло Сидорчука призначив нового головного тренера
#Вестерло

Джерело - Чемпіон.

Вестерло призначив бельгійського спеціаліста Ріка Де Міла новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Де Міл підписав контракт з Вестерло до 30 червня 2026 року.

Раніше керівництво Вестерло прийняло рішення про звільнення головного тренера команди Йонаса Де Рока через невдалі результати команди.

Нагадаємо, за бельгійський клуб грає український півзахисник Сергій Сидорчук.

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