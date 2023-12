Вестерло Сидорчука призначив нового головного тренера

Вестерло призначив бельгійського спеціаліста Ріка Де Міла новим головним тренером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Де Міл підписав контракт з Вестерло до 30 червня 2026 року.

Раніше керівництво Вестерло прийняло рішення про звільнення головного тренера команди Йонаса Де Рока через невдалі результати команди.

Нагадаємо, за бельгійський клуб грає український півзахисник Сергій Сидорчук.

𝗡𝗶𝗰𝗲 𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗲𝘁 𝘆𝗼𝘂, 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵.

Rik De Mil is the new head coach of KVC Westerlo.



👉 https://t.co/zHTMyy756v#enallemaalsamen pic.twitter.com/rOCoXf8nuY