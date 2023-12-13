Дибала вибув до кінця року

Джерело - sport.ua.
Форвард Роми Пауло Дибала пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження лівого стегна.
Про це повідомляє Calciomercato.
Терміни відновлення – щонайменше три тижні. Це означає, що в календарному 2023 році Дибала вже не зіграє.
Аргентинський форвард пропустить матч Ліги Європи проти Шерифа, а також поєдинки Серії А проти Наполі, Ювентуса і Болоньї.
У нинішньому сезоні на рахунку Дібалі 4 голи та 6 асистів у 14 матчах за Рому в усіх турнірах.
Раніше Рома зіграла внічию із Фіорентиною.