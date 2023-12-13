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Дибала вибув до кінця року

У нападника травма
Сьогодні 16:08 195 0
Дибала вибув до кінця року
Фото - Getty Images
#Пауло Дибала, #Рома

Джерело - sport.ua.

Форвард Роми Пауло Дибала пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження лівого стегна.

Про це повідомляє Calciomercato.

Терміни відновлення – щонайменше три тижні. Це означає, що в календарному 2023 році Дибала вже не зіграє.

Аргентинський форвард пропустить матч Ліги Європи проти Шерифа, а також поєдинки Серії А проти Наполі, Ювентуса і Болоньї.

У нинішньому сезоні на рахунку Дібалі 4 голи та 6 асистів у 14 матчах за Рому в усіх турнірах. 

Раніше Рома зіграла внічию із Фіорентиною.

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