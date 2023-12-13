Порту - Шахтар 5:3. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар поступився Порту в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбувався в Португалії на стадіоні Драгау.

Матч завершено! Шахтар поступається Порту та гратиме у плей-оф Ліги Європи.

90' Бондар отримав жовту картку також.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

88' Назарина отримав жовту картку за грубий фол.

86' ГОООООЛ! Егіналду відіграє один гол! Степаненко віддав під удар Егіналду, який низом пробив у дальній кут воріт.

84' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Бондаренка та Зубкова на поле вийшли Назарина та Егіналду.

82' Порту ставить крапку у матчі! Бондар помилився під час обробки м'яча і Консесайо вийшов сам на сам і поклав м'яч у дальній кут воріт.

81' Ще три заміни від Порту: замість Еванілсона, Еустакіо та Пепе на поле вийшли Консесайо, Груїч та Франко.

80' Заміна в складі Порту: замість Санчеса на поле вийшов Маріу.

78' Гол! Пепе забиває! Після кутового Пепе першим був на м'ячі після відскоку і пробив Різника він.

77' Різник парирував удар після небезпечного удару Таремі головою.

76' Гочолеішвілі сфолив у боротьбі з Галену.

74' Заміна в складі Шахтаря: замість Ракицького на поле вийшов Келсі.

72' ГОООООЛ! Шахтар відіграє один гол! Сікан увірвався у штрафний майданчик і потужно прострілив. М'яч від захисників Порту залетів у ворота!

70' Зайду виконував кутовий, Шахтар відбивається.

68' Галену прострілював у карний майданчик, однак м'яч було перехоплено.

66' Невертон увірвався у штрафний майданчик, але пробити не вдалося бразильцю.

64' Сікан намагався прорватися самотужки, але втратив м'яч.

62' Гол! Порту забиває третій гол! Обрізка у центрі поля призвела до того, що Галену втік у контратаку і відпасував на Таремі, який пробив Різника.

60' Бондар збив суперника в центрі поля, штрафний для Порту.

59' Заміна в складі Шахтаря, замість Криськіва на поле вийшов Невертон.

58' Судаков отримав жовту картку за грубий фол.

56' Ракицький рятує команду, вибиваючи м'яч після небезпечного прострілу.

54' Пішло закидання на Сікана, але Данило не пішов на цей м'яч.

52' Зубков віддав невдалу передачу вперед. М'яч у Порту.

50' Пепе робив скидку в центр на Таремі, який пробивав головою, Різник з кута воріт тягне цей удар.

48' Небезпечний простріл з правого флангу в штрафний майданчик Шахтаря, але ніхто не відреагував на цю передачу.

47' На газоні опинився Криськів, надають йому медики допомогу.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри. Шахтар мінімально поступається на стадіоні Драгау.

45' 4 хвилини додав суддя до першої половини!

44' Гол! Порту знову забиває! Галену з ходу пробив після розіграшу штрафного. Потужний вийшов удар у бразильця!

43' Бондар у підкаті влетів у Зайду, штрафний для господарів.

41' Гочолеішвілі невдало віддав на Сікана, Порту розвиває позиційну атаку.

39' Галено пробивав з-за меж карного майданчика - повз ворота.

38' Зубков перед штрафним майданчиком намагався прорватися, однак втратив м'яч.

36' Зайду за зайві розмови отримав жовту картку.

34' Галено в дотик пробивав після прострілу, Різник робить чудовий сейв.

32' Агресивно сприйняли цю інформацію на лавці Порту, довелося арбітру заспокоювати господарів поля.

30' ГООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок у матчі! Після перевірки ВАР стало відомо, що офсайду не було. Зубков асистує на Сікана після вдалого дриблінгу в штрафному майданчику.!

29' Арбітр очікує на рішення ВАР! Можливо зарахують гол Шахтаря.

28' Гол забиває Шахтар, однак боковий арбітр підняв прапорець.

26' Пішла подача з кутового, однак Порту відбивається.

25' Матвієнко небезпечно прострілював, Кошта вибив кулаком м'яч, Зубков скинув на Гочолеішвілі, але той пробив невдало.

23' Пепе намагався виконати простріл, однак засильною вийшла передача.

21' Матвієнко тепер у підкаті грубо зіграв, черговий фол у матчі.

19' Варела небезпечно зіграв у центрі поля, арбітр усно попередив гравця.

17' Гален з флангу прострілював, але вибиваються захисники м'яч.

15' Криськів грубо зіграв у центрі поля, стандарт для Порту.

13' Судаков виконав подачу зі штрафного, однак удар Сікана пішов трохи вище воріт.

11' Ще одна подача від Порту в карний майданчик - Різник вибиває кулаками м'яч подалі.

9' Гол! Порту відкриває рахунок у матчі! Закидання пішло у штрафний майданчик, Еванілсон зробив простріл на Галено, який пробив у порожні ворота.

8' Різник обрізався біля своїх воріт, пробивав з-за меж штрафного Еустакіо, але Ракицький заблокував цей удар.

6' Розіграли корнер господарі, але донеччани відбиваються.

5' Кутовий заробили гравці Порту.

4' Закидання на Сікана пішло, однак Зайду головою скинув на голкіпера.

3' Таремі небезпечно головою пробивав після кросу - Різник рятує "гірників".

2' Зубков боровся у центрі поля і заробив штрафний для Шахтаря.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Наш сайт проводить текстову трансляцію гри.

Визначилися стартові склади команд:

Порту: Діогу Кошта, Кардозу, Пепе, Еуштакіу, Таремі, Пепе́, Зайду, Галено, Санчес, Варела, Еванілсон

Запас: Рамуш, Карму, Груїч, Франсишку Консейсау, Хайме, Венделл, Намасо, Андре Франку, Наварро, Жоау Маріу, Боржеш, Фолья

Шахтар: Різник, Матвієнко, Ракіцький, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан

Запас: Рудько, Лемкін, Кастільо, Егіналдо, Швед, Азаров, Келсі, Педриньо, Міроши, Назарина, Козик, Невертон

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 5 4 0 1 10-3 12 2 Порту 5 3 0 2 10-5 9 3 Шахтар 5 3 0 2 7-7 9 4 Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

Факти про матч