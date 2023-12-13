Головне
Порту - Шахтар 2:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:50 2298
Порту - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:32 6624
Прометей переміг Бешикташ у Єврокубку
Сьогодні 21:50 139
Зубков та Сікан - у старті Шахтаря на матч з Порту
Сьогодні 20:50 280
Зубков - найкращий гравець 17 туру УПЛ
Сьогодні 19:55 177
Шовковський - найкращий тренер 17 туру УПЛ
Сьогодні 19:40 194
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Сьогодні 12:54 269
Міністерство молоді та спорту разом з МВС розробили заходи безпеки для повернення глядачів
Сьогодні 12:07 309
Блашко пропустить усі старти до кінця року
Сьогодні 10:37 334
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:10 17974
Прямі трансляції

Порту - Шахтар 2:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:50 2298 0
Порту - Шахтар 2:1. ОНЛАЙН
#Ліга чемпіонів, #Порту, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар грає з португальським Порту в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч відбувається в Португалії на стадіоні Драгау.

Завершується перша половина гри. Шахтар мінімально поступається на стадіоні Драгау.

45' 4 хвилини додав суддя до першої половини!

44' Гол! Порту знову забиває! Галену з ходу пробив після розіграшу штрафного. Потужний вийшов удар у бразильця!

43' Бондар у підкаті влетів у Зайду, штрафний для господарів.

41' Гочолеішвілі невдало віддав на Сікана, Порту розвиває позиційну атаку.

39' Галено пробивав з-за меж карного майданчика - повз ворота.

38' Зубков перед штрафним майданчиком намагався прорватися, однак втратив м'яч.

36' Зайду за зайві розмови отримав жовту картку.

34' Галено в дотик пробивав після прострілу, Різник робить чудовий сейв.

32' Агресивно сприйняли цю інформацію на лавці Порту, довелося арбітру заспокоювати господарів поля.

30' ГООООЛ! Шахтар зрівнює рахунок у матчі! Після перевірки ВАР стало відомо, що офсайду не було. Зубков асистує на Сікана після вдалого дриблінгу в штрафному майданчику.!

29' Арбітр очікує на рішення ВАР! Можливо зарахують гол Шахтаря.

28' Гол забиває Шахтар, однак боковий арбітр підняв прапорець.

26' Пішла подача з кутового, однак Порту відбивається.

25' Матвієнко небезпечно прострілював, Кошта вибив кулаком м'яч, Зубков скинув на Гочолеішвілі, але той пробив невдало.

23' Пепе намагався виконати простріл, однак засильною вийшла передача.

21' Матвієнко тепер у підкаті грубо зіграв, черговий фол у матчі.

19' Варела небезпечно зіграв у центрі поля, арбітр усно попередив гравця.

17' Гален з флангу прострілював, але вибиваються захисники м'яч.

15' Криськів грубо зіграв у центрі поля, стандарт для Порту.

13' Судаков виконав подачу зі штрафного, однак удар Сікана пішов трохи вище воріт.

11' Ще одна подача від Порту в карний майданчик - Різник вибиває кулаками м'яч подалі.

9' Гол! Порту відкриває рахунок у матчі! Закидання пішло у штрафний майданчик, Еванілсон зробив простріл на Галено, який пробив у порожні ворота.

8' Різник обрізався біля своїх воріт, пробивав з-за меж штрафного Еустакіо, але Ракицький заблокував цей удар.

6' Розіграли корнер господарі, але донеччани відбиваються.

5' Кутовий заробили гравці Порту.

4' Закидання на Сікана пішло, однак Зайду головою скинув на голкіпера.

3' Таремі небезпечно головою пробивав після кросу - Різник рятує "гірників".

2' Зубков боровся у центрі поля і заробив штрафний для Шахтаря.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Наш сайт проводить текстову трансляцію гри.

Визначилися стартові склади команд:

Порту: Діогу Кошта, Кардозу, Пепе, Еуштакіу, Таремі, Пепе́, Зайду, Галено, Санчес, Варела, Еванілсон

Запас: Рамуш, Карму, Груїч, Франсишку Консейсау, Хайме, Венделл, Намасо, Андре Франку, Наварро, Жоау Маріу, Боржеш, Фолья

Шахтар: Різник, Матвієнко, Ракіцький, Бондар, Гочолеішвілі, Степаненко, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, Сікан

Запас: Рудько, Лемкін, Кастільо, Егіналдо, Швед, Азаров, Келсі, Педриньо, Міроши, Назарина, Козик, Невертон

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 5 4 0 1 10-3 12
2  Порту 5 3 0 2 10-5 9
3  Шахтар 5 3 0 2 7-7 9
4  Антверпен 5 0 0 5 3-15 0

Факти про матч

  • Шахтарю для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів влаштує лише перемога;
  • "Гірники" забезпечили собі участь у плей-оф єврокубків, перемігши в 5 турі Антверпен - у разі нічиєї або поразки, український клуб зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи;
  • Перша гра між командами завершилася перемогою португальців - 1:3;
  • Загалом команди зустрічалися 5 разів - 3:2 на користь Порту.
Коментарі ()
Популярне зараз
19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 19 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 15410
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 14059
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто були головними конкурентами українця 14742 1
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 17974
Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Визначились 14 учасників 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 15039
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 23204
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3774
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 43565 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 56643
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 14779 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 22197
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 123731