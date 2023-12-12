Севілья звільнила головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Севілья звільнила Дієго Алонсо з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Колишній головний тренер збірної Уругваю очолив Севілью 10 жовтня цього року. Раніше Алонсо покинув Уругвай після вильоту з чемпіонату світу, коли збірна не вийшла з групи. Відтоді він був без роботи.
До південноамериканської збірної фахівець працював з Інтер Маямі, Монтеррей, Пачукою, Олімпією, Гуарані, а також Пеньяроль.
Раніше Севілья програла Лансу і вилетіла з єврокубків.
ℹ️ Diego Alonso deja de ser entrenador del #SevillaFC.— Sevilla Fútbol Club (@SeviillaFC_) December 12, 2023
Gracias por todo, Diego. #WeareSevilla pic.twitter.com/cz9TODGZpM