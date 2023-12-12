Севілья звільнила головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Севілья звільнила Дієго Алонсо з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Колишній головний тренер збірної Уругваю очолив Севілью 10 жовтня цього року. Раніше Алонсо покинув Уругвай після вильоту з чемпіонату світу, коли збірна не вийшла з групи. Відтоді він був без роботи.

До південноамериканської збірної фахівець працював з Інтер Маямі, Монтеррей, Пачукою, Олімпією, Гуарані, а також Пеньяроль.

Раніше Севілья програла Лансу і вилетіла з єврокубків.