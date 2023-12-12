Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 грудня, відбулися два матчі шостого туру Ліги чемпіонів з футболу.
Ліга чемпіонів
Груповий раунд
6 тур, 12 грудня
Ланс - Севілья 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 63 Франковський (пен), 1:1 - 79 Рамос, 2:1 - 90+6 Фюльжіні
ПСВ - Арсенал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Нкетіа, 1:1 - 50 Вертессен
Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Арсеналу.
Сьогодні, 12 грудня, відбувається ще 6 матчів другого туру Ліги чемпіонів:
22:00. Зальцбург - Бенфіка
22:00. Інтер - Реал Сосьєдад
22:00. Копенгаген - Галатасарай
22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія
22:00. Наполі - Брага
22:00. Уніон - Реал
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