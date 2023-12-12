Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 грудня, відбулися два матчі шостого туру Ліги чемпіонів з футболу.

Ліга чемпіонів

Груповий раунд

6 тур, 12 грудня

Ланс - Севілья 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Франковський (пен), 1:1 - 79 Рамос, 2:1 - 90+6 Фюльжіні

ПСВ - Арсенал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Нкетіа, 1:1 - 50 Вертессен

Українець Олександр Зінченко провів увесь матч на лаві запасних Арсеналу.

Сьогодні, 12 грудня, відбувається ще 6 матчів другого туру Ліги чемпіонів:

22:00. Зальцбург - Бенфіка

22:00. Інтер - Реал Сосьєдад

22:00. Копенгаген - Галатасарай

22:00. Манчестер Юнайтед - Баварія

22:00. Наполі - Брага

22:00. Уніон - Реал

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