К'єлліні оголосив про завершення кар'єри

Італієць креативним відео повісив бутси на цвях

Колишній захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні вирішив завершити ігрову кар'єру.

Про це заявив сам К'єлліні.

"Ти був найпрекраснішою і насиченою подорожжю в моєму житті. Ти був для мене всім. З тобою я пройшов унікальний і незабутній шлях. Але тепер настав час розпочати нові розділи, зіткнутися з новими проблемами та написати нові важливі та захоплюючі сторінки життя", - написав у твіттері футболіст.

Нагадаємо за свою кар'єру 39-річний центрбек виступав за Ліворно, Фіорентину, Ювентус, Лос-Анджелес та збірну Італії.

К'єлліні 9 разів ставав чемпіоном Італії, по 5 разів вигравав Кубок та Суперкубок країни, вигравав чемпіонат США та двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів. Зі збірною Італії Джорджо виграв чемпіонат Європи U-19, Євро-2020, а з олімпійської збірної - бронзу Ігор-2004 року.