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Мілан та Ювентус цікавляться екснападником Челсі

Вернер може покинути РБ Лейпциг
Сьогодні 18:10 204 0
Мілан та Ювентус цікавляться екснападником Челсі
#Мілан, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Два топ-клуби італійської Серії А Мілан та Ювентус виявляють інтерес до форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера. 

Про це повідомляє Fichajes.

Вернер останнім часом втратив довіру з боку тренерського штабу РБ Лейпциг і шукає можливість покинути клуб уже під час січневого трансферного вікна. Раніше повідомлялося про інтерес до 27-річного німця з боку Реала та МЮ.

У нинішньому сезоні на рахунку Вернера лише 2 голи та 1 асист у 13 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.

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