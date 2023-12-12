Мілан та Ювентус цікавляться екснападником Челсі

Вернер може покинути РБ Лейпциг

Два топ-клуби італійської Серії А Мілан та Ювентус виявляють інтерес до форварда РБ Лейпциг Тімо Вернера.

Про це повідомляє Fichajes.

Вернер останнім часом втратив довіру з боку тренерського штабу РБ Лейпциг і шукає можливість покинути клуб уже під час січневого трансферного вікна. Раніше повідомлялося про інтерес до 27-річного німця з боку Реала та МЮ.

У нинішньому сезоні на рахунку Вернера лише 2 голи та 1 асист у 13 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Його контракт діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.