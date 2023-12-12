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Монзуль розсудить матч Ліги чемпіонів

Матч відбудеться 14 грудня у Мюнхені.
Сьогодні 15:39 189 0
Монзуль розсудить матч Ліги чемпіонів
#УЄФА, #Катерина Монзуль

Джерело - uefa.com.

Українські арбітрині на чолі з Катериною Монзуль розсудять матч 3-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів між Баварією та Аяксом.

Про це повідомляє УЄФА.

Окрім Катерини, на матчі працюватимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко (помічниця арбітра), а також Анастасія Романюк (4-та суддя).

Матч відбудеться 14 грудня у Мюнхені.

Нагадаємо, Комітет арбітрів Української асоціації футболу відсторонив Катерину Монзуль та Віталія Романова від роботи на матчах УПЛ за абсурдний пенальті у поєдинку Шахтар - Верес (2:0).

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