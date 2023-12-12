Джерело - uefa.com.
Українські арбітрині на чолі з Катериною Монзуль розсудять матч 3-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів між Баварією та Аяксом.
Про це повідомляє УЄФА.
Окрім Катерини, на матчі працюватимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко (помічниця арбітра), а також Анастасія Романюк (4-та суддя).
Матч відбудеться 14 грудня у Мюнхені.
Нагадаємо, Комітет арбітрів Української асоціації футболу відсторонив Катерину Монзуль та Віталія Романова від роботи на матчах УПЛ за абсурдний пенальті у поєдинку Шахтар - Верес (2:0).