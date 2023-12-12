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Легенда італійського футболу вирішив завершити кар'єру

Джорджо К'єлліні може оголосити про своє рішення вже сьогодні.
Сьогодні 14:26 145 0
Легенда італійського футболу вирішив завершити кар'єру
Фото - Getty Images
#Джорджо К'єлліні

Джерело - Чемпіон.

Ексфутболіст Ювентуса і збірної Італії Джорджо К'єлліні завершить кар'єру найближчим часом.

Про це повідомляє журналіст Ромео Агресті.

Центрбек готовий оголосити про своє рішення протягом сьогоднішнього дня.

Останнім клубом К'єлліні став американський Лос-Анджелес ФК, з яким він виграв чемпіонат США.

Футболіст раніше також виступав за "Ліворно", "Фіорентину" та "Ювентус", а також збірну Італії.

У складі Ювентуса він 9 разів ставав чемпіоном Італії, по 5 разів вигравав Кубок та Суперкубок країни, двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

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