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Почеттіно планує влаштувати масову чистку у Челсі

Клуб можуть покинути одразу сім футболістів
Сьогодні 13:55 251 0
Почеттіно планує влаштувати масову чистку у Челсі
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно може влаштувати у команді масштабну чистку складу в міжсезоння.

Про це повідомляє видання TeamTalk.

Стан "синіх" у це трансферне вікно може покинути сім футболістів.

Імена всіх гравців не уточнюються, але, відомо, що клуб можуть покинути Марк Кукурелья і Аксель Дісасі, який перейшов у команду лише цього літа.

Нагадаємо, Челсі готує трансфер Осімхена.

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