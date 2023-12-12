Почеттіно планує влаштувати масову чистку у Челсі

Клуб можуть покинути одразу сім футболістів

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно може влаштувати у команді масштабну чистку складу в міжсезоння.

Про це повідомляє видання TeamTalk.

Стан "синіх" у це трансферне вікно може покинути сім футболістів.

Імена всіх гравців не уточнюються, але, відомо, що клуб можуть покинути Марк Кукурелья і Аксель Дісасі, який перейшов у команду лише цього літа.

Нагадаємо, Челсі готує трансфер Осімхена.

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