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Аль-Джазіра звільнила де Бура

Франк де Бур покинув Аль-Джазіру
Сьогодні 10:44 185 0
Аль-Джазіра звільнила де Бура
#Франк Де Бур, #Аль-Джазіра

Джерело - Чемпіон.

Аль-Джазіра оголосила про звільнення головного тренера Франка де Бура.

Про це повідомляє пресслужба клубу з ОАЕ.

Нідерландський фахівець очолив клуб у липні цього року. Під його керівництвом команда провела 14 офіційних матчів в чемпіонаті та Кубку ОАЕ: 6 перемог, 3 нічиї та 5 поразок.

"Рада директорів вирішила негайно звільнити тренера першої команди Франка де Бура з посади у зв’язку зі зниженням якості гри та результатів за останній період, що не відповідає цілям, поставленим перед командою", - йдеться у заяві клубу.

Протягом кар’єри де Бур також очолював збірну Нідерландів, Атланту, Крістал Пелес, Інтер та Аякс.

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