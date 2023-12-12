Ньюкасл може підписати Льоріса

Джерело - sundaymirror.co.uk.
Ньюкасл продовжує пошуки нового голкіпера після того, як важку травму отримав основний воротар команди Нік Поуп.
Про це повідомляє Sunday Mirror.
Керівництво "сорок" розглядає кандидатуру легенди Тоттенгема Уго Льоріса.
36-річний французький воротар у нинішньому сезоні повністю втратив довіру тренерського штабу команди і не взяв участі в жодному матчі. Раніше повідомлялося про інтерес Ньюкасла до Давіда Де Хеа, який зараз залишається вільним агентом.
Нагадаємо, за прогнозами лікарів, Нік Поуп пропустить приблизно чотири місяці.
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