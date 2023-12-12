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Ньюкасл може підписати Льоріса

Уго Льоріс може змінити клуб
Сьогодні 11:44 170 0
Ньюкасл може підписати Льоріса
Фото - Getty Images
#Льоріс, #Ньюкасл Юнайтед, #Тоттенгем

Джерело - sundaymirror.co.uk.

Ньюкасл продовжує пошуки нового голкіпера після того, як важку травму отримав основний воротар команди Нік Поуп.

Про це повідомляє Sunday Mirror.

Керівництво "сорок" розглядає кандидатуру легенди Тоттенгема Уго Льоріса.

36-річний французький воротар у нинішньому сезоні повністю втратив довіру тренерського штабу команди і не взяв участі в жодному матчі. Раніше повідомлялося про інтерес Ньюкасла до Давіда Де Хеа, який зараз залишається вільним агентом.

Нагадаємо, за прогнозами лікарів, Нік Поуп пропустить приблизно чотири місяці.

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