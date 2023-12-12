Ньюкасл може підписати Льоріса

Уго Льоріс може змінити клуб

Ньюкасл продовжує пошуки нового голкіпера після того, як важку травму отримав основний воротар команди Нік Поуп.

Про це повідомляє Sunday Mirror.

Керівництво "сорок" розглядає кандидатуру легенди Тоттенгема Уго Льоріса.

36-річний французький воротар у нинішньому сезоні повністю втратив довіру тренерського штабу команди і не взяв участі в жодному матчі. Раніше повідомлялося про інтерес Ньюкасла до Давіда Де Хеа, який зараз залишається вільним агентом.

Нагадаємо, за прогнозами лікарів, Нік Поуп пропустить приблизно чотири місяці.

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