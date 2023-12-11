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Осімхен визнаний найкращим футболістом року в Африці

У 2023 році Наполі з Осімхеном став чемпіоном Італії
Вчора 23:36 165 0
Осімхен визнаний найкращим футболістом року в Африці
#Наполі, #Осімхен

Джерело - сайт Конфедерації африканського футболу.

Найкращим гравцем року в Африці став форвард Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен.

Про це повідомляє сайт Конфедерації африканського футболу.

У 2023 році Наполі з Осімхеном став чемпіоном Італії. Збірна Нігерії вийшла на Кубок африканських націй, а сам Віктор став найкращим бомбардиром кваліфікації (10 голів).

Найкращим воротарем визнаний Яссін Буну (Марокко/Аль-Хілаль), який раніше грав за Севліью. Найкращий тренер - Валід Реграгі, який очолює збірну Марокко.

Нагадаємо, Челсі готує трансфер Осімхена.

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