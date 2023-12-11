Анчелотті визначився з голкіпером на матч Ліги чемпіонів з Уніоном

У матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал - Уніон Берлін з перших хвилин у воротах "вершкових" зіграє Кепа Аррісабалага.

Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Завтра гратиме Кепа. Справедливо чи несправедливо, я не знаю, якщо залишати когось на лавці несправедливо, то всі б ігри були несправедливими. Хтось повинен лишитися на лавці.

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Добре, що Лунін отримав можливість, якої не мав у минулому. Ми дуже раді. Він добре з нею впорався. Останній відрізок від Луніна був хорошим, але потрібно пам'ятати, що Кепа завжди добре справлявся", — сказав Анчелотті.