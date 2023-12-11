Анчелотті визначився з голкіпером на матч Ліги чемпіонів з Уніоном

Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал - Уніон Берлін з перших хвилин у воротах "вершкових" зіграє Кепа Аррісабалага.
Про це заявив головний тренер мадридців Карло Анчелотті.
"Завтра гратиме Кепа. Справедливо чи несправедливо, я не знаю, якщо залишати когось на лавці несправедливо, то всі б ігри були несправедливими. Хтось повинен лишитися на лавці.
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Добре, що Лунін отримав можливість, якої не мав у минулому. Ми дуже раді. Він добре з нею впорався. Останній відрізок від Луніна був хорошим, але потрібно пам'ятати, що Кепа завжди добре справлявся", — сказав Анчелотті.
Ancelotti habla de los méritos de sus porteros y del gran rendimiento de Lunin en las últimas semanas, pero confirma que Kepa jugará mañana en #Champions pic.twitter.com/3b15URQ88k— MARCA (@marca) December 11, 2023
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