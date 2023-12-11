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Федоров увійде до тренерського штабу Шовковського в Динамо

До своїх обов’язків Федоров приступить вже з початком зимової підготовки
Сьогодні 20:01 221 0
Федоров увійде до тренерського штабу Шовковського в Динамо
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Динамо Сергій Федоров увійде до тренерського штабу першої команди на чолі з Олександром Шовковським.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Раніше 48-річний спеціаліст вже працював у першій команді киян – у 2013-2017 та 2019-2020 роках асистентом Олега Блохіна, Сергія Реброва та Олексія Михайличенка.

До своїх обов’язків Федоров приступить вже з початком зимової підготовки до поновлення сезону в чемпіонаті України.

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