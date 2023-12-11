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Шапаренко та Ванат - у старті Динамо на матч з Оболонню

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 14:29 70 0
Шапаренко та Ванат - у старті Динамо на матч з Оболонню

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ Динамо зіграє з Оболоню.

Стартові склади:

Динамо: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Михавко, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані

Оболонь: Кичак, Прокопенко, Лукʼянчук, Вовкун, Карась, Мединський, Мороз, Косовський, Черненко, Тарануха, Краснопір

Запасні: Федорівський, Рибак, Суханов, Фатєєв, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Муха, Даниленко, Корх

 Початок матчу о 15:00 за київським часом. 

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