Шапаренко та Ванат - у старті Динамо на матч з Оболонню

Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ Динамо зіграє з Оболоню.
Стартові склади:
Динамо: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Волошин, Буяльський, Кабаєв, Ванат
Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Андрієвський, Караваєв, Супряга, Малиш, Діалло, Михавко, Царенко, Біловар, Беніто, Рамадані
Оболонь: Кичак, Прокопенко, Лукʼянчук, Вовкун, Карась, Мединський, Мороз, Косовський, Черненко, Тарануха, Краснопір
Запасні: Федорівський, Рибак, Суханов, Фатєєв, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Муха, Даниленко, Корх
Початок матчу о 15:00 за київським часом.