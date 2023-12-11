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Чеферін хоче внести зміни до уставу УЄФА, щоб балотуватися на четвертий термін

Сьогодні 14:13 124 1
Чеферін хоче внести зміни до уставу УЄФА, щоб балотуватися на четвертий термін
#Александер Чеферін

Джерело - tribuna.com.

Нинішній президент УЄФА Александер Чеферін може залишитися на своїй посаді до 2031 року.

Про це повідомляє Daily Mail.

Словенець хоче внести зміни до уставу організації, що дозволить йому балотуватися на четвертий президентський термін УЄФА.

Нагадаємо, що у 2016 році він очолив організацію після відсторонення Мішеля Платіні та обіймав цю посада 2,5 роки. Потім він переобирався ще двічі як президент УЄФА - у 2019 та 2023 роках.

Згідно з нинішніми правилами, президент УЄФА не може обіймати свою посаду понад трьох термінів. Чеферін хоче внести зміни, які анулюють будь-який термін до 2017 і відповідно його перший термін теж. Завдяки цьому він зможе балотуватися на виборах у 2027 році.

Дані зміни будуть винесені на голосування під час Конгресу організації у Парижі.

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