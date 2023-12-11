Металіст 1925 - Олександрія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 зіграє з Олександрією.
Стартові склади:
Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Курило, Безуглий — А. Ткачук, Габелок, Мартинюк — Арі, Борячук, Дмитренко.
Запасні: І. Потімков, Мартинов, Коваленко, Капінус, Червак, Фарина, Русин, Ременюк, Абдуллаєв, Фрімпонг, Сидоров.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Кравченко, Копина — Сігеєв, Кулаковський, Плакса — Джевані, Кулаков, Шулянський.
Запасні: Долгий, Єрмаков, Савченко, Калітвінцев, Ернандес, Андрейчук, Ващенко, Мартинюк, Безерра, Смирний, Шостак, Погорілий.
Початок матчу о 14:00 за київським часом.