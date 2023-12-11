Головне
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною
Сьогодні 12:27 1840
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 13:38 81732
Порту - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:33 945
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 11:07 347712 6
Довбик та Циганков допомогти Жироні перемогти Барселону: результати матчів 16 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 940
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова
Вчора 22:30 1502
Миколенко - найкращий лівий захисник світу: уболівальники в захваті від гри українського футболіста
Вчора 22:06 1145
Миколенко видав фантастичний перформанс у грі з Челсі - на рівні найкращих захисників світу
Вчора 21:00 1043
Челсі Мудрика поступився Евертону Миколенка: результати матчів 16 туру АПЛ
Вчора 20:24 585
Романчук здобув другу бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 20:09 391
Прямі трансляції

Металіст 1925 - Олександрія: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 13:24 151 0
Металіст 1925 - Олександрія: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ харківський Металіст 1925 зіграє з Олександрією.

Стартові склади:

Металіст 1925: Сидоренко — Жичиков, Є. Ткачук, Курило, Безуглий — А. Ткачук, Габелок, Мартинюк — Арі, Борячук, Дмитренко.

Запасні: І. Потімков, Мартинов, Коваленко, Капінус, Червак, Фарина, Русин, Ременюк, Абдуллаєв, Фрімпонг, Сидоров.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Кравченко, Копина — Сігеєв, Кулаковський, Плакса — Джевані, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Долгий, Єрмаков, Савченко, Калітвінцев, Ернандес, Андрейчук, Ващенко, Мартинюк, Безерра, Смирний, Шостак, Погорілий.

Початок матчу о 14:00 за київським часом. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова Довбик забиває у ворота Барселони після пасу Циганкова 1502
Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Порту - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 16617
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України 347712 6
МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною МЮ треба зробити Довбику пропозицію в січні: соцмережі шаленіють від гри українця після матчу з Барселоною 1840
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 81732
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 8169
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 58140 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13829 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26949
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11161
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 31861
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 308443