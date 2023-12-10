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Циганков та Довбик вийдуть у старті Жирони на матч з Барселоною

Стали відомі склади команд на каталонське дербі
Сьогодні 21:08 138 0
Циганков та Довбик вийдуть у старті Жирони на матч з Барселоною
#Барселона, #Жирона, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийдуть у стартовому складі Жирони на матч 16-го туру Ла-Ліги з Барселоною.

Стартові склади команд:

Жирона: Гассаніга, Мігель, Давід Лопес, Циганков, Довбик, Алекс Гарсія, Савіо, Блінд, Коуто, Іван Мартін, Ерік Гарсія

Актуально: Барселона - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга

Барселона: Іньякі Пена, Кансело, Араухо, Педрі, Левандовський, Рафінья, Фелікс, Крістенсен, Де Йонг, Гюндоган, Кунде

Поєдинок розпочнеться о 22:00.

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