Циганков та Довбик вийдуть у старті Жирони на матч з Барселоною

Джерело - Чемпіон.
Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийдуть у стартовому складі Жирони на матч 16-го туру Ла-Ліги з Барселоною.
Стартові склади команд:
Жирона: Гассаніга, Мігель, Давід Лопес, Циганков, Довбик, Алекс Гарсія, Савіо, Блінд, Коуто, Іван Мартін, Ерік Гарсія
Актуально: Барселона - Жирона - онлайн-трансляція LIVE - Ла-Ліга
Барселона: Іньякі Пена, Кансело, Араухо, Педрі, Левандовський, Рафінья, Фелікс, Крістенсен, Де Йонг, Гюндоган, Кунде
Поєдинок розпочнеться о 22:00.
🚨 BARÇA XI 🚨— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2023
#BarçaGirona pic.twitter.com/RPFEE6hJgF
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#BarçaGirona pic.twitter.com/5tEaYFOpte— Girona FC (@GironaFC) December 10, 2023