Матч Ла-Ліги зупинений через смерть вболівальника

Джерело - Чемпіон.
Матч 16-го туру Ла-Ліги Гранада - Атлетік був зупинений через серцевий напад у вболівальника господарів на стадіоні.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Матч був перерваний на 17-й хвилині за рахунку 1:0 на користь гостей. Після інциденту на трибуни відправилися лікарі обох команд, щоб надати людині допомогу.
Вболівальник був евакуйований зі стадіону, проте врятувати його не вдалося. Гру вирішили не відновлювати, нова дата зустрічі буде оголошена пізніше.
Suspendido el Granada CF vs. Athletic de Bilbao debido al triste fallecimiento de un aficionado en el Estadio Nuevo los Cármenes.— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) December 10, 2023
Acompañamos en el sentimiento a sus familiares y amigos, así como a toda la afición del Granada CF.
La fecha y hora para la reanudación del…