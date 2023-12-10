Матч Ла-Ліги зупинений через смерть вболівальника

Джерело - Чемпіон.

Матч 16-го туру Ла-Ліги Гранада - Атлетік був зупинений через серцевий напад у вболівальника господарів на стадіоні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Матч був перерваний на 17-й хвилині за рахунку 1:0 на користь гостей. Після інциденту на трибуни відправилися лікарі обох команд, щоб надати людині допомогу.

Вболівальник був евакуйований зі стадіону, проте врятувати його не вдалося. Гру вирішили не відновлювати, нова дата зустрічі буде оголошена пізніше.