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Ліон розгромив Тулузу: результати матчів Ліги 1

Результати матчів регулярного чемпіонату Ліги 1
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Ліон розгромив Тулузу: результати матчів Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #Реймс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10-го грудня, у 15-му турі французької Ліги 1 відбулося п'ять матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
15 тур, 10 грудня

Ніцца - Реймс 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Лаборд, 1:1 - 78 Абдельхамід, 2:1 - 82 Бога

Клермон - Лілль 0:0

Мец - Брест 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 75 Ле Дуарон

Страсбур - Гавр 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Емегха, 1:1 - 49 Мальмьє, 2:1 - 90+7 Сулла

Українець Едуард Соболь увесь матч провів на лаві запасних Страсбура.

Ліон - Тулуза 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 25 Лаказетт, 2:0 - 29 Лаказетт, 3:0 - 80 Лаказетт

Сьогодні відбудеться ще один матч у Лізі 1:

21:45 Лор'ян - Марсель

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