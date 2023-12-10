Ліон розгромив Тулузу: результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 10-го грудня, у 15-му турі французької Ліги 1 відбулося п'ять матчів.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
15 тур, 10 грудня
Ніцца - Реймс 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Лаборд, 1:1 - 78 Абдельхамід, 2:1 - 82 Бога
Клермон - Лілль 0:0
Мец - Брест 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 75 Ле Дуарон
Страсбур - Гавр 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 21 Емегха, 1:1 - 49 Мальмьє, 2:1 - 90+7 Сулла
Українець Едуард Соболь увесь матч провів на лаві запасних Страсбура.
Ліон - Тулуза 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 25 Лаказетт, 2:0 - 29 Лаказетт, 3:0 - 80 Лаказетт
Сьогодні відбудеться ще один матч у Лізі 1:
21:45 Лор'ян - Марсель
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