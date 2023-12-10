Джерело - Чемпіон.
10 грудня у 15-у турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 10 грудня
Фрозіноне - Торіно 0:0
Монца - Дженоа 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 83 Дані Мота
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський пропустив матч через перебір попереджень.
Салернітана - Болонья 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 9 Зіркзе, 0:2 - 20 Зіркзе, 1:2 - 75 Сімі
Рома - Фіорентина 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Лукаку, 1:1 - 66 Куарта
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!