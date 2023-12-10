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Монца переграла Дженоа Маліновського: результати матчів Серії А

Результати матчів 15-го туру італійської Серії А
Вчора 23:45 482 0
Монца переграла Дженоа Маліновського: результати матчів Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

10 грудня у 15-у турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А
15 тур, 10 грудня

Фрозіноне - Торіно 0:0

Монца - Дженоа 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Дані Мота

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський пропустив матч через перебір попереджень.

Салернітана - Болонья 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Зіркзе, 0:2 - 20 Зіркзе, 1:2 - 75 Сімі

Рома - Фіорентина 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Лукаку, 1:1 - 66 Куарта

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