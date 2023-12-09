Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 16-у туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
16 тур, 09 грудня
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Кіріан
Бетіс - Реал Мадрид 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Беллінгем, 1:1 - 66 Руїбаль
Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч.
Вільярреал - Реал Сосьєдад 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 38 Меріно, 0:2 - 41 Субіменді, 0:3 - 45+4 Кубо
Сьогодні, відбудеться ще один матч:
22:00 Мальорка - Севілья
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