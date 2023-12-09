Головне
Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені
Сьогодні 14:12 1356
Харлан здобула срібло на етапі Гран-прі в Орлеані
Сьогодні 22:07 53
Айнтрахт розгромив Баварію, Лейпциг переграв Боруссію Дортмунд: результати 14 туру Бундесліги
Сьогодні 21:37 400
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ
Сьогодні 21:28 855
Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:25 572
Марусич покинув Верес
Сьогодні 20:44 160
Кривбас розписав мирову із Зорею у 17 турі УПЛ
Сьогодні 17:03 276
Гутцайт: Будемо стежити за дотриманням «умов нейтральності» росіян
Сьогодні 15:28 221
Будівельник оголосив про припинення участі в Суперлізі
Сьогодні 11:42 583
"Я випереджав усіх на секунду, а ти, Лео, попереду на три": Зідан і Мессі взяли інтерв'ю в один одного
Сьогодні 09:00 514
Прямі трансляції

Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги

Результати 16 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:25 572 0
Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 16-у туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

16 тур, 09 грудня

Алавес - Лас-Пальмас 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Кіріан

Бетіс - Реал Мадрид 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Беллінгем, 1:1 - 66 Руїбаль

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч.

Вільярреал - Реал Сосьєдад 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 38 Меріно, 0:2 - 41 Субіменді, 0:3 - 45+4 Кубо

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

22:00 Мальорка - Севілья

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені 1356
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Арсенал із Зінченком поступився Астон Віллі: результати 16 туру АПЛ 855
Жіноча збірна України поступилася Нідерландам в основному раунді ЧС Жіноча збірна України поступилася Нідерландам в основному раунді ЧС 1086
Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з гандболу серед жінок: календар, результати матчів, турнірні таблиці 7521
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 20389
Порту - Шахтар: онлайн-трансляція Порту - Шахтар: онлайн-трансляція 881
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26927
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 45897
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 110299 4
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13701
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8887 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3767