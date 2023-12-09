Реал з Луніним зіграв внічию із Бетісом, Реал Сосьєдад розгромив Вільярреал: результати 16 туру Ла-Ліги

Результати 16 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 16-у туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

16 тур, 09 грудня

Алавес - Лас-Пальмас 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Кіріан

Бетіс - Реал Мадрид 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Беллінгем, 1:1 - 66 Руїбаль

Український голкіпер Реала Андрій Лунін відіграв повний матч.

Вільярреал - Реал Сосьєдад 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 38 Меріно, 0:2 - 41 Субіменді, 0:3 - 45+4 Кубо

Сьогодні, відбудеться ще один матч:

22:00 Мальорка - Севілья

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