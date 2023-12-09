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Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Ліверпуль дотиснув Крістал Пелес: результати 16 туру АПЛ

Результати 16 туру АПЛ
Сьогодні 18:57 523 0
Борнмут із Забарним розгромив Манчестер Юнайтед, Ліверпуль дотиснув Крістал Пелес: результати 16 туру АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

16 тур, 09 грудня

Крістал Пелес - Ліверпуль 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Матета (пен), 1:1 - 76 Салах, 1:2 - 90+1 Еліотт

Брайтон - Бернлі 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Одобер

Вулвергемптон - Ноттінгем 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Тоффоло, 1:1 - 32 Кунья

Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 5 Соланке, 0:2 - 68 Біллінг, 0:3 - 73 Сенесі

Український захисник Борнмута Ілля Забарний відіграв повний матч.

Шеффілд Юнайтед - Брентфорд 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Макеті

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 46-й хвилині гри.

Сьогодні, відбудеться ще 1 матч:

19:30 Астон Вілла - Арсенал

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