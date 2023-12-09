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Арсенал Зінченка зіграє з Астон Віллою, Борнмут Забарного - з МЮ: розклад матчів АПЛ

Розклад матчів 16-го туру АПЛ на 9 грудня
Сьогодні 09:13 198 0
Арсенал Зінченка зіграє з Астон Віллою, Борнмут Забарного - з МЮ: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 грудня, відбудеться шість матчів 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, Борнмут Іллі Забарного завітає в гості до Манчестер Юнайтед, Брентфорд Єгора Ярмолюка зіграє з Шеффілд Юнайтед, а Арсенал Олександра Зінченка зустрінеться з Астон Віллою.

Розклад матчів 16-го туру АПЛ на 9 грудня:

14:30 Крістал Пелес - Ліверпуль

17:00 Брайтон - Бернлі

17:00 Вулвергемптон - Ноттінгем

17:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут

17:00 Шеффілд Юнайтед - Брентфорд

19:30 Астон Вілла - Арсенал

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