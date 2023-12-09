Арсенал Зінченка зіграє з Астон Віллою, Борнмут Забарного - з МЮ: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 грудня, відбудеться шість матчів 16-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Зокрема, Борнмут Іллі Забарного завітає в гості до Манчестер Юнайтед, Брентфорд Єгора Ярмолюка зіграє з Шеффілд Юнайтед, а Арсенал Олександра Зінченка зустрінеться з Астон Віллою.
Розклад матчів 16-го туру АПЛ на 9 грудня:
14:30 Крістал Пелес - Ліверпуль
17:00 Брайтон - Бернлі
17:00 Вулвергемптон - Ноттінгем
17:00 Манчестер Юнайтед - Борнмут
17:00 Шеффілд Юнайтед - Брентфорд
19:30 Астон Вілла - Арсенал
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