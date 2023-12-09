Порту - Шахтар: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар зіграє з португальським Порту в 6 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.
Матч відбудеться в Португалії в середу, 13 грудня. Початок о 22:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|5
|4
|0
|1
|10-3
|12
|2
|Порту
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|3
|Шахтар
|5
|3
|0
|2
|7-7
|9
|4
|Антверпен
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
Факти про матч
- Шахтарю для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів влаштує лише перемога;
- "Гірники" забезпечили собі участь у плей-оф єврокубків, перемігши в 5 турі Антверпен - у разі нічиєї або поразки, український клуб зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи;
- Перша гра між командами завершилася перемогою португальців - 1:3;
- Загалом команди зустрічалися 5 разів - 3:2 на користь Порту.