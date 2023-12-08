Валенсія з двома вилученнями програла Хетафе в 16 турі Ла-Ліги

"Кажани" догравали матч вдесятьох

Джерело - Чемпіон.

Валенсія мінімально поступилася Хетафе в межах 16-го туру іспанської Ла-Ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0.

У цій зустрічі два вилучення отримали гравці Валенсії, а також одну червону заробив Дуарте з Хетафе.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

16 тур, 8 грудня

Хетафе - Валенсія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Майораль

Українець Роман Яремчук з'явився на полі на 90-й хвилині.

Вилучення: Пауліста 50 (друга жовта), Герра 89, Дуарте 90+3

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