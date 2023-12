Дибала - найкращий гравець листопада у Серії А

Найкращим гравцем листопада в італійській серії А визнаний нападник Роми Пауло Дибала.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Свій приз футболіст отримає перед наступним матчем. 10 грудня Рома прийматиме Фіорентину.

У листопаді 30-рчний нападник провів 3 матчі у Серії А, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

A special month of Paulo Dybala 🔥



November’s @EASPORTSFC Player of the Month.#FC24 @EASPORTSFUT @EASPORTSFCIT pic.twitter.com/G1wWCM4Flb