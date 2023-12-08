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Тен Гаг - найкращий тренер листопада в АПЛ

В АПЛ назвали найкращого тренера місяця
Сьогодні 15:03 184 0
Тен Гаг - найкращий тренер листопада в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - premierleague.com.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг визнаний найкращим тренером листопада в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У листопаді МЮ зіграв 3 матчі в АПЛ і в усіх переміг. Команда обіграла Фулгем (1:0), Лутон (1:0) та Евертон (3:0).

Окрім того, Манчестер Юнайтед був єдиною командою, яка жодного разу не пропустила у чемпіонаті за минулий місяць.

Для нідерландського спеціаліста це третя нагорода найкращому тренеру місяця у лізі.

Раніше Манчестер Юнайтед обіграв Челсі Мудрика.

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