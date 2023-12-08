Тен Гаг - найкращий тренер листопада в АПЛ

В АПЛ назвали найкращого тренера місяця

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг визнаний найкращим тренером листопада в АПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У листопаді МЮ зіграв 3 матчі в АПЛ і в усіх переміг. Команда обіграла Фулгем (1:0), Лутон (1:0) та Евертон (3:0).

Окрім того, Манчестер Юнайтед був єдиною командою, яка жодного разу не пропустила у чемпіонаті за минулий місяць.

Для нідерландського спеціаліста це третя нагорода найкращому тренеру місяця у лізі.

Раніше Манчестер Юнайтед обіграв Челсі Мудрика.