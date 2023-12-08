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Манчестер Юнайтед і Боруссія Дортмунд обговорять обмін Санчо на Малена

Санчо може повернутися у Дортмунд
Сьогодні 14:41 199 0
Манчестер Юнайтед і Боруссія Дортмунд обговорять обмін Санчо на Малена
Фото - gettyimages
#Боруссія Дортмунд, #Мален, #Манчестер Юнайтед, #Санчо

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед і Боруссія Дортмунд обговорять обмін футболістами.

Про це повідомляє інсайдер Крістіан Фальк.

Між представниками клубів сьогодні в Дортмунді відбудеться зустріч з приводу можливого обміну Джейдона Санчо на Доніелла Малена.

Боруссія вимагає від Манчестер Юнайтед 30 млн євро за Малена або Санчо в обмін на 24-річного нідерландця.

Джейдон провів 3 матчі в АПЛ у поточному сезоні. На рахунку Малена 12 ігор і 4 голи в Бундеслізі.

Нагадаємо, Тен Гаг не шкодує про відсторонення Санчо.

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