Манчестер Юнайтед і Боруссія Дортмунд обговорять обмін Санчо на Малена

Санчо може повернутися у Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед і Боруссія Дортмунд обговорять обмін футболістами.

Про це повідомляє інсайдер Крістіан Фальк.

Між представниками клубів сьогодні в Дортмунді відбудеться зустріч з приводу можливого обміну Джейдона Санчо на Доніелла Малена.

Боруссія вимагає від Манчестер Юнайтед 30 млн євро за Малена або Санчо в обмін на 24-річного нідерландця.

Джейдон провів 3 матчі в АПЛ у поточному сезоні. На рахунку Малена 12 ігор і 4 голи в Бундеслізі.

Нагадаємо, Тен Гаг не шкодує про відсторонення Санчо.