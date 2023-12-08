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Полісся - СК Дніпро-1: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 14:31 320 0
Полісся - СК Дніпро-1: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17-го туру УПЛ житомирське Полісся зіграє зі СК Дніпро-1.

Стартові склади:

Полісся: Бойко, Чоботенко, Гітченко, Тейлор, Смоляков, Танковський, Крушинський, Макуана, Козак, Грицук, Будківський.

Запасні: Кушніренко, Шастал, Жаржу, Кравченко, Шаповал, Огіря, Мустафаєв, Янаков, Аріелсон, Поспєлов, Кудрик.

Дніпро-1: Кінарейкін, Адамюк, Сваток, Сарапій. Кравець,Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Танчик, Філіппов.

Запасні: Юрчук, Пуріта, Горін, Мірошніченко, Вітіньо, Горбунов, Каплієнко, Маркос Андре, Є.Пасіч, Гаджиєв.

Початок матчу о 15:00 за київським часом. 

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