Полісся - СК Дніпро-1: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 17-го туру УПЛ житомирське Полісся зіграє зі СК Дніпро-1.
Стартові склади:
Полісся: Бойко, Чоботенко, Гітченко, Тейлор, Смоляков, Танковський, Крушинський, Макуана, Козак, Грицук, Будківський.
Запасні: Кушніренко, Шастал, Жаржу, Кравченко, Шаповал, Огіря, Мустафаєв, Янаков, Аріелсон, Поспєлов, Кудрик.
Дніпро-1: Кінарейкін, Адамюк, Сваток, Сарапій. Кравець,Бабенко, Піхальонок, Рубчинський, Гуцуляк, Танчик, Філіппов.
Запасні: Юрчук, Пуріта, Горін, Мірошніченко, Вітіньо, Горбунов, Каплієнко, Маркос Андре, Є.Пасіч, Гаджиєв.
Початок матчу о 15:00 за київським часом.