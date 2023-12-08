Шапаренко та Караваєв провели 100 матчів за Динамо у чемпіонатах України

Перенесений матч 3-го туру УПЛ між Динамо та Металістом 1925 (4:2) став рекордним для захисника Олександра Караваєва та хавбека Миколи Шапаренка.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Поєдинок став для гравців 100-м матчем за Динамо у рамках чемпіонатів України. Загалом цей рубіж в історії біло-синіх подолав 41 футболіст.

Караваєв у поточному сезоні забив три голи і віддав два асисти у 15 іграх за біло-синіх у поточному сезоні. Шапаренко зіграв у 11 матчах, відзначившись одним голом та двома результативними передачами.

Динамо йде на п’ятому місці в УПЛ.

Раніше Динамо у більшості перемогло Металіст 1925 у 3 турі УПЛ.