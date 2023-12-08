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Тен Гаг позбавив гравців Манчестер Юнайтед відпочинку

Сьогодні 12:51 244 0
Тен Гаг позбавив гравців Манчестер Юнайтед відпочинку
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг відмовився надати футболістам команди більше відпочинку, попри напружений календар.

Про це повідомляє Daily Mail.

53-річний фахівець упевнений: футболісти зобов'язані демонструвати високу працездатність під час тренувань і матчів. Виходячи з цієї переконаності, він не звертає уваги на їхні прохання про додатковий відпочинок.

Наразі МЮ у таблиці АПЛ посідає після 15 турів 6-е місце з 27 очками.

Раніше Манчестер Юнайтед підшукав заміну тен Гагу.

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