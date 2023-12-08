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Алефіренко може залишити Зорю

Гравець не підписує новий контракт
Сьогодні 12:45 177 0
Алефіренко може залишити Зорю
#Даниїл Алефіренко, #Зоря Луганськ

Джерело - footboom1.com.

Нападник Зорі Даниїл Алефіренко може залишити луганський клуб.

Про це повідомляє Footboom.

Контракт з 23-річним українцем спливає наприкінці сезону 2023/24, а новий підписувати він не планує.

Неназваний клуб УПЛ та дві закордонні команди, назви яких також не уточнюються, готові запропонувати гравцю контракт влітку, а взимку підписати попередню угоду.

Водночас є непогані шанси, що Зоря зможе продати Алефіренка взимку, а не відпустити влітку безплатно.

Нагадаємо, Шаран - претендент на посаду наставника Зорі.

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