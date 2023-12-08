Алефіренко може залишити Зорю

Джерело - footboom1.com.
Нападник Зорі Даниїл Алефіренко може залишити луганський клуб.
Про це повідомляє Footboom.
Контракт з 23-річним українцем спливає наприкінці сезону 2023/24, а новий підписувати він не планує.
Неназваний клуб УПЛ та дві закордонні команди, назви яких також не уточнюються, готові запропонувати гравцю контракт влітку, а взимку підписати попередню угоду.
Водночас є непогані шанси, що Зоря зможе продати Алефіренка взимку, а не відпустити влітку безплатно.
Нагадаємо, Шаран - претендент на посаду наставника Зорі.