Алефіренко може залишити Зорю

Гравець не підписує новий контракт

Нападник Зорі Даниїл Алефіренко може залишити луганський клуб.

Про це повідомляє Footboom.

Контракт з 23-річним українцем спливає наприкінці сезону 2023/24, а новий підписувати він не планує.

Неназваний клуб УПЛ та дві закордонні команди, назви яких також не уточнюються, готові запропонувати гравцю контракт влітку, а взимку підписати попередню угоду.

Водночас є непогані шанси, що Зоря зможе продати Алефіренка взимку, а не відпустити влітку безплатно.

Нагадаємо, Шаран - претендент на посаду наставника Зорі.