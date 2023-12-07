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Жирона з Циганковим переграла Оріуелу у Кубку Іспанії

Жирона вийшла у наступний раунд турніру
Вчора 23:55 218 0
Жирона з Циганковим переграла Оріуелу у Кубку Іспанії
Фото - Getty Images
#Жирона

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/32 фіналу Кубка Іспанії Жирона обіграла Оріуелу.

Матч завершився з рахунком 5:2.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков вийшов на поле на 83 хвилині гри. Водночас Артем Довбик не потрапив у заявку команди на гру.

Кубок Іспанії 

1/32 фіналу, 07 грудня

Оріуела - Жирона 2:5 (2:1)

Голи: 0:1 - 7 Торре, 1:1 - 27 Мендітуета, 2:1 - 45+3 Букер, 2:2 - 66 Стуані, 2:3 - 74 Стуані, 2:4 - 82 Порту, 2:5 - 87 Валері

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